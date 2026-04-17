Bischwiller On Air Concert Aline Spach Bischwiller
Bischwiller On Air Concert Aline Spach Bischwiller samedi 25 juillet 2026.
Bischwiller
Bischwiller On Air Concert Aline Spach
1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Aline Spach, chanteuse de schlager, s’invite au festival Bischwiller On Air pour un concert de
fête et de convivialité.
Profitez cet été d’une soirée en plein air, place de la Mairie, en famille ou entre amis, au festival d’été Bischwiller On Air avec le concert d’Aline Spach.
Aline Spach est une chanteuse de schlager qui propose un répertoire varié pour un concert de fête et de convivialité .
Restauration sur place par le foodtruck. 0 .
1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com
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English :
Schlager singer Aline Spach joins the Bischwiller On Air festival for a festive, convivial concert
and conviviality.
L’événement Bischwiller On Air Concert Aline Spach Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-17 par Commune de Bischwiller
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