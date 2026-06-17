Lecture au jardin pour les enfants Bischwiller
Lecture au jardin pour les enfants Bischwiller samedi 4 juillet 2026.
Bischwiller
Lecture au jardin pour les enfants
7 rue des casernes Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Lecture au jardin pour les enfants à 10h avec la présence d’Émilie de la médiathèque de Bischwiller, activités créatives, visite de l’oasis de biodiversité, rafraichissements et snacks sur place.
Lecture au jardin pour les enfants à 10h avec la présence d’Émilie de la médiathèque de Bischwiller, activités créatives, visite de l’oasis de biodiversité, rafraichissements et snacks sur place. 0 .
7 rue des casernes Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 88 77 veronique.kratz@gmail.com
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English :
Storytime in the garden for children at 10 a.m. with Émilie from the Bischwiller Library, creative activities, a tour of the biodiversity oasis, refreshments and snacks available on site.
L’événement Lecture au jardin pour les enfants Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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