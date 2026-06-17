Bischwiller

Lecture au jardin pour les enfants

7 rue des casernes Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Lecture au jardin pour les enfants à 10h avec la présence d’Émilie de la médiathèque de Bischwiller, activités créatives, visite de l’oasis de biodiversité, rafraichissements et snacks sur place.

Lecture au jardin pour les enfants à 10h avec la présence d’Émilie de la médiathèque de Bischwiller, activités créatives, visite de l’oasis de biodiversité, rafraichissements et snacks sur place. 0 .

7 rue des casernes Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 88 77 veronique.kratz@gmail.com

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English :

Storytime in the garden for children at 10 a.m. with Émilie from the Bischwiller Library, creative activities, a tour of the biodiversity oasis, refreshments and snacks available on site.

L’événement Lecture au jardin pour les enfants Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau