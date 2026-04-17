Bischwiller

Bischwiller On Air Concert du groupe Super K7

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le festival d’été Bischwiller On Air accueil le groupe Super K7 pour un concert qui ravira petits et grands à travers des chansons populaires et festive de la fin du 20è siècle.

Le festival d’été Bischwiller On Air est de retour pour vous faire profitez cet été d’une soirée en plein air, place de la Mairie, avec le concert du groupe super K7. Mini Juke-Box acoustique perdu dans la fin du 20ème siècle, le trio Super K7 débarque, guitares en bandoulière, pour réchauffer les cœurs nostalgiques de chansons populaires et festives.

MC Solaar, Souchon, Cabrel, Les Inconnus, Indochine, Gainsbourg, Coluche, Les Rita Mitsouko, …Avec Super K7, tout sonne comme un énorme karaoké. On ne sait plus trop qui est musicien, qui est public, la chaleur humaine en dénominateur commun.

Avec Julien M’a Dit guitare, stomp-box, chant, choeurs; Orphel contrebasse, chant, choeurs et Olivier Le Barré banjo, chant, choeurs

Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à la présence d’un foodtruck.

Concert gratuit. .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

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English :

The Bischwiller On Air summer festival welcomes the group Super K7 for a concert that will delight young and old with popular, festive songs from the late 20th century.

L’événement Bischwiller On Air Concert du groupe Super K7 Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-17 par Commune de Bischwiller