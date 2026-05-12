Bischwiller

Course internationale de chiens de traîneau

rue de l’Obermatt Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-14 08:30:00

fin : 2026-11-15 15:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Courses d’attelages de chiens.

Courses d’attelages de chiens.

Toutes les épreuves terre seront représentées canicross adultes et enfants, canivtt 1 et 2 chiens, canitrottinette 1 et 2 chiens, attelages 4-6 chiens s’affronteront sur les 2 journées. 0 .

rue de l’Obermatt Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 85 22 presidentnanook@gmail.com

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English :

Dog-drawn carriage races.

L’événement Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau