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Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller

Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller samedi 14 novembre 2026.

Adresse : rue de l’Obermatt

Ville : 67240 Bischwiller

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0

Bischwiller

Course internationale de chiens de traîneau

rue de l’Obermatt Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 08:30:00
fin : 2026-11-15 15:00:00

Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15

Courses d’attelages de chiens.
Courses d’attelages de chiens.
Toutes les épreuves terre seront représentées canicross adultes et enfants, canivtt 1 et 2 chiens, canitrottinette 1 et 2 chiens, attelages 4-6 chiens s’affronteront sur les 2 journées. 0  .

rue de l’Obermatt Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 85 22  presidentnanook@gmail.com

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English :

Dog-drawn carriage races.

L’événement Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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