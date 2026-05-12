Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller
Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller samedi 14 novembre 2026.
Bischwiller
Course internationale de chiens de traîneau
rue de l’Obermatt Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 08:30:00
fin : 2026-11-15 15:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Courses d’attelages de chiens.
Courses d’attelages de chiens.
Toutes les épreuves terre seront représentées canicross adultes et enfants, canivtt 1 et 2 chiens, canitrottinette 1 et 2 chiens, attelages 4-6 chiens s’affronteront sur les 2 journées. 0 .
rue de l’Obermatt Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 85 22 presidentnanook@gmail.com
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English :
Dog-drawn carriage races.
L’événement Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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