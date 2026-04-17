Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? Bischwiller
Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? Bischwiller mercredi 22 juillet 2026.
Bischwiller
Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”?
1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre de Bischwiller On Air, spectacle familial de marionnettes empreint de liberté, d’humour, d’espoir et de découvertes.
Bischwiller On Air, le festival de l’été, vous propose un spectacle familiale “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? en plein air, place de la Mairie.
Ne vous y fiez pas, rien sur Noël. Dans ce monde-là, les oiseaux ne volent pas… Dans leurs cages, Petite caille et Ma colombe, vivent d’amour, Pigeon déglingué ne connaît que la rue et Ginette pond à la chaine. Notre héros, lui, un petit moineau, voudrait pourtant voler ! Il croit qu’une autre vie est possible…
A partir de 4 ans. Un spectacle qui évoque les notions de liberté, d’environnement, la découverte de l’autre et des autres ainsi que d’espoir. Un beau moment à vivre ensemble!
Spectacle gratuit. .
1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com
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English :
As part of Bischwiller On Air, a family puppet show full of freedom, humor, hope and discovery.
L’événement Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-17 par Commune de Bischwiller
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