Charlie Winston Solo tour Bischwiller
Charlie Winston Solo tour Bischwiller jeudi 17 décembre 2026.
Bischwiller
Charlie Winston Solo tour
1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17 21:30:00
Date(s) :
2026-12-17
Révélé au grand public avec l’inoubliable Like a Hobo, Charlie Winston s’est imposé en quelques années comme une figure incontournable de la scène folk-rock britannique. Avec sa voix singulière et son goût pour les mélodies immédiatement mémorables, l’artiste a conquis un large public bien au-delà du Royaume-Uni, enchaînant tournées triomphales et concerts à guichets fermés partout en France. .
1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Charlie Winston Solo tour Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison de la Culture de Bischwiller
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