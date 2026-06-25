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Charlie Winston Solo tour Bischwiller

Charlie Winston Solo tour Bischwiller jeudi 17 décembre 2026.

Adresse
1 rue du stade
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin
Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Bischwiller

Charlie Winston Solo tour

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17 21:30:00

Date(s) :
2026-12-17

Révélé au grand public avec l’inoubliable Like a Hobo, Charlie Winston s’est imposé en quelques années comme une figure incontournable de la scène folk-rock britannique. Avec sa voix singulière et son goût pour les mélodies immédiatement mémorables, l’artiste a conquis un large public bien au-delà du Royaume-Uni, enchaînant tournées triomphales et concerts à guichets fermés partout en France.   .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Charlie Winston Solo tour Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison de la Culture de Bischwiller

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