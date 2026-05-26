Bischwiller

Cinéma Le garçon qui faisait danser les collines

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 00:00:00

fin : 2026-06-23 21:45:00

Date(s) :

2026-06-23

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre traditions familiales et rêves d’émancipation, le jeune garçon cherche sa propre voie.

Drôle et plein de fraîcheur, ce film séduit par ses contrastes savoureux entre la vie pastorale et les nuits de DJ.

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre traditions familiales et rêves d’émancipation, le jeune garçon cherche sa propre voie. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ahmet, 15, grows up in the mountains of Macedonia, tending his father?s sheep and looking after his little brother. But his dream is music. Between family traditions and dreams of emancipation, the young boy seeks his own path.

Funny and full of freshness, this film seduces with its delicious contrasts between pastoral life and DJ nights.

L’événement Cinéma Le garçon qui faisait danser les collines Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller