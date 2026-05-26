Bischwiller

Cinéma Histoires Parallèles

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17 22:20:00

Date(s) :

2026-06-17

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

Porté par un casting prestigieux et nommé au Festival de Cannes, ce film interroge notre regard sur les autres et les histoires que nous inventons autour d’eux.

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

In search of inspiration for her new novel, Sylvie spies on her neighbors across the street. When she hires young Adam to help her with her daily routine, she has no idea that he will turn her life and her work upside down, until the fiction she had imagined overtakes the reality of them all.

Featuring a prestigious cast and nominated at the Cannes Film Festival, this film questions our view of others and the stories we invent around them.

L’événement Cinéma Histoires Parallèles Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller