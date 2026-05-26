Cinéma L’être aimé Bischwiller
Cinéma L’être aimé Bischwiller mardi 16 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma L’être aimé
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 22:15:00
Date(s) :
2026-06-16
Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film et offre le rôle principal à sa fille, qu’il n’a pas revue depuis treize ans. Une occasion inespérée pour la jeune femme… mais aussi un face-à-face délicat avec cet homme qu’elle n’a jamais vraiment pu considérer comme un père. Au fil du tournage, les blessures du passé refont peu à peu surface. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma L’être aimé Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
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