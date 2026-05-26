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Cinéma L’être aimé Bischwiller

Cinéma L’être aimé Bischwiller mardi 16 juin 2026.

Adresse : 31 rue de Vire

Ville : 67240 Bischwiller

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bischwiller

Cinéma L’être aimé

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 22:15:00

Date(s) :
2026-06-16

Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film et offre le rôle principal à sa fille, qu’il n’a pas revue depuis treize ans. Une occasion inespérée pour la jeune femme… mais aussi un face-à-face délicat avec cet homme qu’elle n’a jamais vraiment pu considérer comme un père. Au fil du tournage, les blessures du passé refont peu à peu surface.   .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Cinéma L’être aimé Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller

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