Bischwiller

Visite guidée Sur les traces de Claude Vigée

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 15:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Cette balade guidée inédite retrace la jeunesse de Claude Vigée à Bischwiller.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Marchez sur les pas de Claude Vigée, natif de Bischwiller et reconnu internationalement, lors d’une visite guidée d’environ une heure. Depuis sa maison natale, votre guide vous entraîne dans les rues de la ville, à la découverte des écoles, commerces et maisons qui ont marqué sa jeunesse et nourri son inspiration. Au fil de la promenade, des lectures de ses textes ponctuent la visite et offrent un regard vivant sur l’enfance et les premiers pas d’un auteur dont la poésie, enracinée dans l’Alsace mais ouverte sur le monde, a marqué la littérature contemporaine. Une expérience originale et accessible pour (re)découvrir Bischwiller à travers les lieux qui ont façonné les mots de Claude Vigée. Une promenade guidée instructive, ponctué de textes de l’auteur, qui plaira autant aux connaisseurs qu’aux novices de l’auteur ! 0 .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This original guided walk retraces Claude Vigée’s youth in Bischwiller.

L’événement Visite guidée Sur les traces de Claude Vigée Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-29 par Commune de Bischwiller