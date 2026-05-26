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Cinéma Autofiction Bischwiller

Cinéma Autofiction Bischwiller mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 31 rue de Vire

Ville : 67240 Bischwiller

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bischwiller

Cinéma Autofiction

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Raúl, cinéaste culte en pleine crise créative, puise dans un drame touchant l’une de ses plus proches collaboratrices pour écrire son prochain film. Peu à peu naît Elsa, réalisatrice en quête d’inspiration dont le parcours commence à étrangement refléter le sien. Entre fiction et réalité, les frontières se brouillent dans un fascinant jeu de miroirs. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ?   .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Autofiction Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller

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