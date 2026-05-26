Cinéma Autofiction Bischwiller
Cinéma Autofiction Bischwiller mercredi 24 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma Autofiction
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Raúl, cinéaste culte en pleine crise créative, puise dans un drame touchant l’une de ses plus proches collaboratrices pour écrire son prochain film. Peu à peu naît Elsa, réalisatrice en quête d’inspiration dont le parcours commence à étrangement refléter le sien. Entre fiction et réalité, les frontières se brouillent dans un fascinant jeu de miroirs. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ? .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Autofiction Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
À voir aussi à Bischwiller (Bas-Rhin)
- Cinéma Mon Grand frère et moi Bischwiller 26 mai 2026
- Yael Naim en concert Bischwiller 29 mai 2026
- Cinéma Le Parfum de la carotte Bischwiller 3 juin 2026
- Cinéma L’Odysée de Céleste Bischwiller 3 juin 2026
- Cinéma Soulévements Bischwiller 3 juin 2026