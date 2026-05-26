Bischwiller

Cinéma Autofiction

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Raúl, cinéaste culte en pleine crise créative, puise dans un drame touchant l’une de ses plus proches collaboratrices pour écrire son prochain film. Peu à peu naît Elsa, réalisatrice en quête d’inspiration dont le parcours commence à étrangement refléter le sien. Entre fiction et réalité, les frontières se brouillent dans un fascinant jeu de miroirs. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ? .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Cinéma Autofiction Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller