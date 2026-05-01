Marlenheim

Bistrot champêtre

rue de la Chapelle Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez vous restaurer et passer un agréable moment au cœur des vignes !

Tenu avec passion par Sophie et Julien, le Bistrot Champêtre est l’adresse idéale pour savourer un moment chaleureux entre amis ou en famille. Situé au cœur du vignoble de Marlenheim, ce lieu authentique allie produits du terroir, ambiance détendue et vue imprenable sur les vignes. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer !

Accès à Marlenheim, montez la rue de la Chapelle jusqu’au pied de la Chapelle, puis prendre le chemin à gauche (fléchage bistrot champêtre ).

Pas de stationnement, mais dépose minute possible le site est équipé de toilettes. .

rue de la Chapelle Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 55 63 67 83 lapampamarlenheim@gmail.com

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English :

Come and enjoy a delicious meal in the heart of the vineyards!

L’événement Bistrot champêtre Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble