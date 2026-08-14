Bistrot littéraire avec Gracia Bejjani et Georgia Makhlouf Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

Une programmation sous pavillon de la seconde édition de la Biennale Archipel#Chaos-Monde.

Dans le cadre du cycle Lisez-vous le Belge ? Venez découvrir lors d’une rencontre deux parutions récentes

AU PROGRAMME :

– Gracia Bejjani, Sobhiyé – Corps de femmes (Editions ACCRO)

Beyrouth, années soixante-dix. Dans le quartier chrétien d’Achrafieh, la narratrice et ses amies, Hanane et Nayla, grandissent entre Orient et ouverture à l’Occident. En hissant leurs voix, elles se souviennent des épreuves fondatrices de l’enfance et des subtilités du monde des femmes, au cœur d’une société dominée par les hommes.

C’est dans l’intimité de la maison, des gestes et des rituels, que l’autrice nous entraîne pour dire la force de résistance de ces femmes, au quotidien d’abord, puis plus tard, face à la guerre.

– Georgia Makhlouf, Pays amer (Presses de la Cité).

Pays amer, fiction librement inspirée de la vie de Marie El Khazen (1899-1983), première femme photographe libanaise entrelace avec délicatesse les récits de deux femmes libanaises, photographes, à un siècle d’écart. Mona vit une jeunesse marginale à Beyrouth. Dans un village du nord du Liban, elle découvre une magnifique maison à l’abandon. L’ancienne propriétaire, une certaine Marie Karam, était une originale solitaire, chassant comme un homme et entourée d’animaux vivants ou empaillés. Entre Marie et Mona, dont la création artistique et les amours sont confrontées au même poids de la tradition et des préjugés sociaux, Georgia Makhlouf tisse le fil de destins poignants, épris de liberté. Marie en paiera le prix. Pour Mona, l’histoire reste à écrire.

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles

Pour cette rentrée littéraire, le CWB|Paris invite Gracia Bejjani et Georgia Makhlouf pour une rencontre autour de leur nouveaux livres.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 12h30 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T15:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T12:30:00+02:00_2026-09-23T14:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/bistrot-litteraire-avec-gracia-bejjani +33153019696 info@cwb.fr



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