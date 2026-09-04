Informations pratiques

Bistrot Photo / La Traversée Photographique Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 18 mars – 15 avril 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

**La photo sans rendez-vous au coin de la rue**

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

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Le marché est bien plus qu’un lieu commercial et d’approvisionnement : il est un espace de rencontre, de transmission et de mémoire collective. À travers cette initiative culturelle participative, nous proposons d’installer un studio photographique éphémère sur la place de la mairie, au cœur du marché du village, afin de recueillir les visages, les paroles et les histoires de celles et ceux qui le font vivre.

Pendant 3 ou 4 journées de marché sur les mois de janvier-février (le marché de Chartres-de-Bretagne a lieu le jeudi matin), la photographe Marianne Barthélémy, artiste associée au Carré d’Art entre 2026 et 2028 pour une résidence-mission, accueillera les habitant·e·s, commerçant·e·s, producteur·rice·s et visiteur·rice·s pour réaliser des portraits dans un cadre simple et convivial. En parallèle des prises de vue, des témoignages seront collectés sous forme d’entretiens courts et spontanés : souvenirs liés au marché, habitudes d’achat, liens avec les commerçant·e·s, produits favoris, recettes familiales, anecdotes de village ou histoires de transmission culinaire.

Cette collecte mêlant image et parole permettra de constituer une mémoire sensible du territoire et de mettre en lumière les pratiques sociales, culturelles et alimentaires qui façonnent le quotidien du village. Le projet valorise les liens humains, les savoir-faire locaux et la richesse des échanges qui se tissent autour du marché.

Les portraits et témoignages donneront lieu à une restitution publique au printemps (mars-avril 2027) sous la forme d’une exposition photographique en plein air, installée dans le Théâtre de Verdure, à proximité de la place du marché. Présentée dans l’espace public, cette exposition permettra aux habitantes et habitants de redécouvrir les visages et les récits qui composent la vie du village.

À travers cette démarche artistique et documentaire, le projet souhaite créer un espace de rencontre entre création contemporaine, patrimoine vivant et participation citoyenne.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-18T08:00:00.000+01:00

Fin : 2027-04-15T12:00:00.000+02:00

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https://www.vostickets.net/POLE_SUD

Centre culturel Pôle Sud 1 Rue de la Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine

polesud@ville-chartresdebretagne.fr 0299771320



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