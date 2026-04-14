Bivouac Nature & Astronomie – Sous les étoiles du Vercors, 158 Av. du Général de Gaulle, 38250 Villard-de-Lans, France, Villard-de-Lans

Bivouac Nature & Astronomie – Sous les étoiles du Vercors 1 mai – 12 juin 158 Av. du Général de Gaulle, 38250 Villard-de-Lans, France Isère

Tarifs : 3 jrs de bivouac 459€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T17:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Chaussures de randonnée aux pieds, nous partons explorer les sentiers du parc naturel du Vercors, un écrin préservé aux paysages verdoyants. À chaque pas, découvrons le Vercors sauvage et, avec un peu de chance, observons discrètement la faune dans son habitat estival. Labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé, ce territoire unique est également un paradis pour les amateurs d’astronomie. Chaque soir, sous un ciel limpide, notre guide nous invite à contempler la voûte céleste et à percer les mystères et légendes qui entourent l’univers. Après ces instants magiques, nous retrouvons le confort de notre auberge pour une nuit reposante.

L’apprentissage de l’astronomie, mythes avec un professionnel expert de l’activité

Des balades nocturnes quotidiennes en étoile depuis le lieu du bivouac (horaires adaptés à la météo et à l’observation de la voûte céleste). Réveil matinal et veillées certains jours.

La découverte du massif du Vercors entre combes, plateau et belvédère, de sa faune et de sa flore

Des sorties en raquette quotidienne entre 5 et 8 km avec jusqu’à 700m de dénivelé

2 Nuits en bivouac : chacun participe aux tâches du quotidien, les chambres et lits peuvent être partagés

L’activité est très dépendante de la qualité du ciel. Des alternatives seront proposées si les conditions ne sont pas bonnes

Entre terre et ciel, cette aventure au cœur du Massif du Vercors est une invitation à ralentir et à renouer avec l’essentiel. Marcher dans les grands espaces préservés, partager la vie simple du bivouac, lever les yeux vers l’infini… Ici, chaque instant devient expérience.

Durée : 72h00

Activité organisée par Vincent – guide naturaliste / astronome

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-and-randonnee-sous-les-etoiles-du-vercors-9105

158 Av. du Général de Gaulle, 38250 Villard-de-Lans, France 158 Av. du Général de Gaulle, 38250 Villard-de-Lans, France Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-and-randonnee-sous-les-etoiles-du-vercors-9105 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-and-randonnee-sous-les-etoiles-du-vercors-9105 »}]

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