La Plaine de Lans Circuit Gravel & VTTAE n°80 Vert Villard-de-Lans Isère
La Plaine de Lans Circuit Gravel & VTTAE n°80 Vert Villard-de-Lans Isère vendredi 1 mai 2026.
La Plaine de Lans Circuit Gravel & VTTAE n°80 Vert
La Plaine de Lans Circuit Gravel & VTTAE n°80 Vert Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours qui mixte routes secondaires et chemins blancs pour découvrir la plaine de Lans.
https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 10 38
English :
A route that combines secondary roads and white paths to discover the Lans plain.
Deutsch :
Eine Strecke, die Nebenstraßen und weiße Wege mischt, um die Ebene von Lans zu entdecken.
Italiano :
Un percorso che unisce strade secondarie e sentieri bianchi per scoprire la piana di Lans.
Español :
Una ruta que combina carreteras secundarias y caminos blancos para descubrir la llanura de Lans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme