La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu Villard-de-Lans Isère
La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu Villard-de-Lans Isère vendredi 1 mai 2026.
La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu
La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un circuit en boucle entre Villard et Corrençon, proposant de nombreux points de vue.
Section minimum de pneu recommandée en gravel 42mm
https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 10 38
English :
A looped circuit between Villard and Corrençon, offering numerous viewpoints.
Minimum tire diameter recommended for gravel: 42mm
Deutsch :
Ein Rundkurs zwischen Villard und Corrençon, der zahlreiche Aussichtspunkte bietet.
Empfohlener Mindestprofilquerschnitt für Gravel-Reifen: 42 mm
Italiano :
Un percorso ad anello tra Villard e Corrençon, con numerosi punti panoramici.
Diametro minimo consigliato per lo sterrato: 42 mm
Español :
Recorrido en bucle entre Villard y Corrençon, con numerosos miradores.
Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 42 mm
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme