La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu Villard-de-Lans Isère

La boucle du Liorin Circuit Gravel & VTTAE n°86 Bleu Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit en boucle entre Villard et Corrençon, proposant de nombreux points de vue.
Section minimum de pneu recommandée en gravel 42mm

https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/   +33 4 76 95 10 38

English :

A looped circuit between Villard and Corrençon, offering numerous viewpoints.
Minimum tire diameter recommended for gravel: 42mm

Deutsch :

Ein Rundkurs zwischen Villard und Corrençon, der zahlreiche Aussichtspunkte bietet.
Empfohlener Mindestprofilquerschnitt für Gravel-Reifen: 42 mm

Italiano :

Un percorso ad anello tra Villard e Corrençon, con numerosi punti panoramici.
Diametro minimo consigliato per lo sterrato: 42 mm

Español :

Recorrido en bucle entre Villard y Corrençon, con numerosos miradores.
Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 42 mm

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme