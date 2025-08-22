Vercors en Lumières Villard-de-Lans Isère
Cet automne, à deux pas de Villard-de-Lans, le Bois Barbu s’illumine chaque soir pour vous offrir une expérience inédite en pleine nature.
https://www.vercors-lumieres.com/ +33 4 65 84 68 34
English :
This autumn, just a stone’s throw from Villard-de-Lans, the Bois Barbu lights up every evening to offer you a unique experience in the heart of nature.
Deutsch :
In diesem Herbst wird der Bois Barbu in der Nähe von Villard-de-Lans jeden Abend beleuchtet, um Ihnen ein ganz neues Erlebnis inmitten der Natur zu bieten.
Italiano :
Quest’autunno, a due passi da Villard-de-Lans, il Bois Barbu si illumina ogni sera per offrirvi un’esperienza unica nel cuore della natura.
Español :
Este otoño, a dos pasos de Villard-de-Lans, el Bois Barbu se ilumina cada noche para ofrecerle una experiencia única en plena naturaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme