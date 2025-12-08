Le Grand Tour des 4 Montagnes Circuit Gravel & VTTAE n°90 Noir Villard-de-Lans Isère
Le Grand Tour des 4 Montagnes Circuit Gravel & VTTAE n°90 Noir Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Une aventure à vivre sur une ou deux journées pour découvrir ce que les 4 montagnes peuvent vous offrir de meilleur. Section minimum de pneu recommandée en gravel 42mm
https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 10 38
English :
A one- or two-day adventure to discover the best that the 4 mountains have to offer. Minimum tire section recommended for gravel: 42mm
Deutsch :
Ein Abenteuer, das man an einem oder zwei Tagen erleben kann, um das Beste zu entdecken, was die 4 Berge zu bieten haben. Empfohlener Mindestquerschnitt des Reifens beim Gravel: 42 mm
Italiano :
Un’avventura di uno o due giorni per scoprire il meglio che le 4 montagne hanno da offrire. Diametro minimo del pneumatico consigliato per lo sterrato: 42 mm
Español :
Una aventura de uno o dos días para descubrir lo mejor que ofrecen las 4 montañas. Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 42 mm
