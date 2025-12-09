Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge Villard-de-Lans Isère

Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge

Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge 117 Av. des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire sportif mais qui saura vous récompenser par la vue qu’il o re sur le Vercors sud.
Section de pneu minimum recommandé en Gravel 40mm

  +33 4 76 95 10 38

English :

A sporty route, but one that will reward you with views of the southern Vercors.
Minimum recommended tire cross-section for Gravel: 40mm

Deutsch :

Eine sportliche Route, die Sie jedoch mit der Aussicht auf den südlichen Vercors belohnen wird.
Empfohlener Mindestquerschnitt für Gravel-Reifen: 40 mm

Italiano :

Un percorso sportivo, ma che vi ricompenserà con una vista sul Vercors meridionale.
Diametro minimo consigliato per lo sterrato: 40 mm

Español :

Una ruta deportiva, pero que le recompensará con una vista del sur del Vercors.
Diámetro mínimo de neumático recomendado para Gravel: 40 mm

