Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge
Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge Villard-de-Lans Isère vendredi 1 mai 2026.
Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge
117 Av. des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Un itinéraire sportif mais qui saura vous récompenser par la vue qu’il o re sur le Vercors sud.
Section de pneu minimum recommandé en Gravel 40mm
+33 4 76 95 10 38
English :
A sporty route, but one that will reward you with views of the southern Vercors.
Minimum recommended tire cross-section for Gravel: 40mm
Deutsch :
Eine sportliche Route, die Sie jedoch mit der Aussicht auf den südlichen Vercors belohnen wird.
Empfohlener Mindestquerschnitt für Gravel-Reifen: 40 mm
Italiano :
Un percorso sportivo, ma che vi ricompenserà con una vista sul Vercors meridionale.
Diametro minimo consigliato per lo sterrato: 40 mm
Español :
Una ruta deportiva, pero que le recompensará con una vista del sur del Vercors.
Diámetro mínimo de neumático recomendado para Gravel: 40 mm
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme