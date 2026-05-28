BJAM : jam baroque #4 L’Ours et la Vieille Grille Paris
BJAM : jam baroque #4 L’Ours et la Vieille Grille Paris mercredi 24 juin 2026.
BJAM : Jam Baroque #4
Musiciennes, musiciens, de tous horizons et instruments,
Envie de jouer un morceau que vous aimez ? De jouer avec votre groupe ? De roder un programme ? De rencontrer de nouvelles personnes ? D’improviser ? De vous faire plaisir ?
Vous êtes les bienvenu.e.s à cette scène ouverte pour vous !
Ambiance chaleureuse, conviviale, bienveillante et détendue !
Invitez vos familles, ami.e.s, collègues à venir manger & boire en musique !
Tous styles, tous genres, tous instruments, tous arts y compris non baroques
Participation libre aux frais (chapeau)
Quand : mercredi 24 juin, 19h-22h
Où : L’Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 75005 Paris
Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !
Nous vous invitons à jouer collectif et à improviser avec les personnes et leurs instruments sur place, en partant d’un répertoire commun ou de manière plus libre, pour jouer ensemble et se rencontrer en musique.
Cet événement est un rendez-vous mensuel, restez connecté.e.s
Partagez cette session musicale unique à Paris !
BJAM, la scène ouverte parisienne des baroqueux (mais pas que) !
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Participation libre (chapeau)
Je m’inscris pour jouer !
Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00
L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005 Paris
https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F
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