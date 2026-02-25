Death Lens au Supersonic SUPERSONIC Paris

DEATH LENS (22h00)

(Garage punk – Los Angeles, US)

Death Lens veut être dans vos oreilles à tout moment.

Sur disque, Death Lens a pris l’habitude d’écrire du rock pur et dur qui combine le surf punk réverbéré de la côte ouest avec le britrock serré et entraînant, caractérisant de manière trompeuse le groupe comme exclusivement chill et axé sur l’ambiance. En live, un concert de Death Lens a toute l’énergie du hardcore.

C’est certainement l’ambiance que l’on ressent en regardant Death Lens se produire devant un public de jeunes de Brown, avec autant d’attitude qu’un groupe comme IDLES. Des sons de guitare lisses et des harmonies vocales sucrées constituent la base de leur style, mais dans une salle de 200 places, il s’avère que des morceaux comme « Dream State » et « Bombshell » sont très faciles à stage-diver, apportant le même mélange gagnant que Turnstile et leurs compagnons de tournée Militarie Gun.

Si vous êtes fan de… Wavves, Bass Drum Of Death & Ty Segall.

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

