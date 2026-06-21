Tours de magie au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS mercredi 24 juin 2026.

Venez voir Mael Adler, qui émerveillera avec ses tours de magie !

Le Factorielle 52 est un nouveau lieu entièrement dédié à la magie situé au 70 rue du Chevaleret. Le concept est simple, lors de votre repas, ou apéritif, un magicien vient vous émerveiller à votre table. Vous descendez ensuite dans une salle intimiste et chaleureuse pour assister à un spectacle d’une heure, dans un lieu entièrement conçu pour répondre au contrainte technique de cet art.

Pour Treize’Estival, Factorielle 52 ira à la rencontre des habitantes et habitants, pour proposer des tours de magie en toute intimité et proximité avec le public du parc de Choisy.

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et Factorielle 52 vous proposent « Close Up en scène » au parc de Choisy !

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T19:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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