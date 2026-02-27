Automobile et transformation des mobilités parisiennes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Conférence : L’automobile, moteur des transformations des mobilités parisiennes à l’aube des années 1970

À début des

années 1970, les mobilités de l’agglomération parisienne se trouvent dans

une situation ambivalente. Alors que l’automobile s’est massifiée jusqu’à

produire des formes de congestion, elle a aussi porté l’extension d’un nouveau

mode de vie de périphérie, qui se fonde sur des infrastructures

autoroutières en cours de réalisation. Simultanément, les

autres systèmes de transport se repositionnent dans un contexte où

ils deviennent alternatifs et non plus dominants, sous la pression d’objectifs de rentabilité

nouveaux : ouverture de couloirs de bus, prolongement du métro en

banlieue, création du RER, etc. Ce tournant des années 1970 voit ainsi se

construire une répartition des rôles entre les modes de déplacement qui

alimente depuis lors les débats et choix politiques contemporains.

Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Arnaud Passalacqua, professeur à l’ Université Gustave Eiffel.

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.









Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



