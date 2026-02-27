Automobile et transformation des mobilités parisiennes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Automobile et transformation des mobilités parisiennes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 24 juin 2026.
Conférence : L’automobile, moteur des transformations des mobilités parisiennes à l’aube des années 1970
À début des
années 1970, les mobilités de l’agglomération parisienne se trouvent dans
une situation ambivalente. Alors que l’automobile s’est massifiée jusqu’à
produire des formes de congestion, elle a aussi porté l’extension d’un nouveau
mode de vie de périphérie, qui se fonde sur des infrastructures
autoroutières en cours de réalisation. Simultanément, les
autres systèmes de transport se repositionnent dans un contexte où
ils deviennent alternatifs et non plus dominants, sous la pression d’objectifs de rentabilité
nouveaux : ouverture de couloirs de bus, prolongement du métro en
banlieue, création du RER, etc. Ce tournant des années 1970 voit ainsi se
construire une répartition des rôles entre les modes de déplacement qui
alimente depuis lors les débats et choix politiques contemporains.
Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Arnaud Passalacqua, professeur à l’ Université Gustave Eiffel.
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Public adultes.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
