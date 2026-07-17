Bjorn Gottschall, Rues de la ville haute de Laon, Laon

Informations pratiques

Bjorn Gottschall 19 et 20 septembre Rues de la ville haute de Laon Aisne

En déambulation en ville haute.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulation musicale et piano à vélo en ville haute de Laon !

Björn Gottschall développe un format de concert singulier, entre musique néo-classique, improvisation et performance in situ. Pianiste voyageur, il a conçu un instrument acoustique allégé et mobile, qu’il déplace à vélo ou à travers des lieux inattendus : jardins, plages, forêts, friches urbaines, places publiques ou interstices du quotidien.

Son piano solo est pensé comme une expérience immersive. Chaque lieu devient un partenaire : la lumière, les sons ambiants, la météo ou le passage des spectateurs influencent la construction du concert. Björn compose sur le moment, à partir de motifs courts et de structures claires qu’il développe comme un langage en mouvement.

Sa musique, accessible et délicate, cherche à créer une parenthèse poétique, loin des codes figés du concert traditionnel. Le public n’assiste pas seulement à une performance : il partage un instant suspendu, façonné par l’environnement et l’imprévu. Qu’il joue au bord de l’océan, dans un parc ou au détour d’une rue, Björn Gottschall propose une forme de piano vivant, proche des gens, profondément ancrée dans l’instant présent.

Rues de la ville haute de Laon Rue Saint-Jean 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Déambulation musicale et piano à vélo en ville haute de Laon !

Bjorn Gottschall