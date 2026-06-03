Bjorn Ingelstam, standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Bjorn Ingelstam, standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 1 août 2026.
Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile. Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, il réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste. Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.
Björn Ingelstam / trompette et chant William Nilsson / Guitar Viktor Nyberg / Bass Rasmus Blixt / Drums
Line-up : Bjorn Ingelstam : Trompette ; Viktor Nyberg : Bass ; William Nilsson : Guitar ; Rasmus Blixt : Batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz — Björn Ingelstam, trompettiste suédois au jeu puissant et subtil, réinvente les standards et compositions originales, alliant jazz et folklore dans une soirée inoubliable.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 31 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22€ à 25€
Tarif sur place : 25€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T19:30:00+02:00_2026-07-31T20:30:00+02:00;2026-07-31T21:30:00+02:00_2026-07-31T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com
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