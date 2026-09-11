Black Dog en projection au Jeu de Paume Jeu de Paume Paris
samedi 12 septembre 2026 · Jeu de Paume · Paris
Informations pratiques
Synopsis
Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
Informations sur le film
Titre original : Gou Zhen
Sortie nationale le 05/03/2025 – En salle depuis le 23 juin
Réalisé par Hu Guan
Avec Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke, Zhang Yi, You Zhou
Tous publics
Durée : 1h50. – Genre : Drame
Découvrez, Black Dog, le film du réalisateur Hu Guan lors d’une projection au Jeu de Paume.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 13h45 à 15h45
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T11:30:00+02:00_2026-09-12T13:30:00+02:00;2026-09-13T13:45:00+02:00_2026-09-13T15:45:00+02:00
Jeu de Paume 1, Place de la Concorde 75001 Paris
https://www.cinema.jeudepaume.org/film/602540/#jour1
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