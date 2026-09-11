Black Dog en projection au Jeu de Paume Jeu de Paume Paris

Informations pratiques

Synopsis

Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.

Informations sur le film

Titre original : Gou Zhen

Sortie nationale le 05/03/2025 – En salle depuis le 23 juin

Réalisé par Hu Guan

Avec Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke, Zhang Yi, You Zhou

Tous publics

Durée : 1h50. – Genre : Drame

Découvrez, Black Dog, le film du réalisateur Hu Guan lors d’une projection au Jeu de Paume.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 13h45 à 15h45

Le samedi 12 septembre 2026

de 11h30 à 13h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T11:30:00+02:00_2026-09-12T13:30:00+02:00;2026-09-13T13:45:00+02:00_2026-09-13T15:45:00+02:00

Jeu de Paume 1, Place de la Concorde 75001 Paris

https://www.cinema.jeudepaume.org/film/602540/#jour1



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