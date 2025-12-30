BLACK LABEL SOCIETY LA LAITERIE Strasbourg

BLACK LABEL SOCIETY Début : 2026-06-22 à 19:00. Tarif : – euros.

Heavy Groove Métal Hard Rock Heavy Ouverture des portes: 19h00 / début 1ère partie: 19h30Ceux qui l’ont croisé au gré d’un concert (dantesque, forcément dantesque) ou d’un album le diront sans qu’il soit besoin d’insister : Zakk Wylde est un client sérieux et il n’a pas créé la BLACK LABEL SOCIETY pour faire de la figuration. Combo « hard-rock-métal lourd, puissant, bluesy et déjanté », Black Label Society « travaille chaque album comme si c’était le premier » et vit chaque concert comme si c’était le dernier. Un rendez-vous exceptionnel à La Laiterie !VENOM INC. ne se contente pas seulement de perpétuer un glorieux passé, issu de Venom, institution indétrônable du Métal extrême britannique et pionnier des genres speed et thrash metal, qui reste d’ailleurs une influence majeure pour des groupes comme Metallica et Mayhem.. Non, il se réinvente et offre une seconde jeunesse et même une continuité à des fondations posées en 1979. Incorporated, ou pas, la patte du groupe anglais reste une référence !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67