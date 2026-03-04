Black Legends – Le musical, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Black Legends – Le musical Samedi 6 juin, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

25 € à 66 €

Comédie musicale

Après 3 saisons à Paris, « Black Legends – Le musical » a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Cet hommage hors norme à toute la musique noire américaine part en tournée : Hit the road (Jack !)

La troupe des Black Legends sera au printemps 2026 en route vers les plus grandes salles de France. Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées : vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique afro-américaine, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove ! Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine : de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown.

Sans oublier son Black Legends Live Band, digne des mythiques night clubs new-yorkais : les musiciens posent le décor et vous accompagnent tout au long de cette folle épopée ; vous êtes embarqués dans le Soul Train Live.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comédie musicale Zénith