Black Legends Théâtre Le 13e Art Paris
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre Le 13e Art · Paris
Informations pratiques
Après un triomphe à Paris et une tournée Zénith à travers la France, reprise au 13e Art dès le 26 novembre avec une version inédite : nouveaux titres, nouvelles scènes !
En deux heures de show, plongez au cœur d’un siècle de musique noire américaine, de la soul au funk, du disco au hip‑hop. Porté par plus de 25 artistes sur scène, 300 costumes et le Black Legends LIVE BAND, digne des mythiques night-clubs new-yorkais, vous accompagne tout au long de cette incroyable épopée musicale.
Black Legends célèbre les icônes qui ont façonné la musique contemporaine. Le spectacle raconte une autre histoire de l’Amérique : celle de la lutte pour les droits civiques du peuple noir américain, portée par des voix et des rythmes qui ont changé le monde.
Venez à la rencontre des légendes qui ont marqué l’histoire de la musique :
Nina Simone à Prince
Ray Charles à Michael Jackson
Billie Holiday à Beyoncé
Marvin Gaye à James Brown
LET’S GROOVE !
Black Legends célèbre les icônes qui ont façonné la musique contemporaine. Le spectacle raconte une autre histoire de l’Amérique : celle de la lutte pour les droits civiques du peuple noir américain, portée par des voix et des rythmes qui ont changé le monde.
Du jeudi 26 novembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 23h30
samedi
de 16h00 à 18h30
dimanche
de 18h00 à 20h30
payant
De 29 à 79 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T22:00:00+01:00
fin : 2027-01-31T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T21:00:00+02:00_2026-11-26T23:30:00+02:00;2026-11-27T21:00:00+02:00_2026-11-27T23:30:00+02:00;2026-11-28T16:00:00+02:00_2026-11-28T18:30:00+02:00;2026-11-28T21:00:00+02:00_2026-11-28T23:30:00+02:00;2026-11-29T18:00:00+02:00_2026-11-29T20:30:00+02:00;2026-12-02T21:00:00+02:00_2026-12-02T23:30:00+02:00;2026-12-03T21:00:00+02:00_2026-12-03T23:30:00+02:00;2026-12-04T21:00:00+02:00_2026-12-04T23:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T18:30:00+02:00;2026-12-05T21:00:00+02:00_2026-12-05T23:30:00+02:00;2026-12-06T18:00:00+02:00_2026-12-06T20:30:00+02:00;2026-12-09T21:00:00+02:00_2026-12-09T23:30:00+02:00;2026-12-10T21:00:00+02:00_2026-12-10T23:30:00+02:00;2026-12-11T21:00:00+02:00_2026-12-11T23:30:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T18:30:00+02:00;2026-12-12T21:00:00+02:00_2026-12-12T23:30:00+02:00;2026-12-13T18:00:00+02:00_2026-12-13T20:30:00+02:00;2026-12-16T21:00:00+02:00_2026-12-16T23:30:00+02:00;2026-12-17T21:00:00+02:00_2026-12-17T23:30:00+02:00;2026-12-18T21:00:00+02:00_2026-12-18T23:30:00+02:00;2026-12-19T16:00:00+02:00_2026-12-19T18:30:00+02:00;2026-12-19T21:00:00+02:00_2026-12-19T23:30:00+02:00;2026-12-20T18:00:00+02:00_2026-12-20T20:30:00+02:00;2026-12-23T21:00:00+02:00_2026-12-23T23:30:00+02:00;2026-12-24T21:00:00+02:00_2026-12-24T23:30:00+02:00;2026-12-25T21:00:00+02:00_2026-12-25T23:30:00+02:00;2026-12-26T16:00:00+02:00_2026-12-26T18:30:00+02:00;2026-12-26T21:00:00+02:00_2026-12-26T23:30:00+02:00;2026-12-27T18:00:00+02:00_2026-12-27T20:30:00+02:00;2026-12-30T21:00:00+02:00_2026-12-30T23:30:00+02:00;2026-12-31T21:00:00+02:00_2026-12-31T23:30:00+02:00;2027-01-01T21:00:00+02:00_2027-01-01T23:30:00+02:00;2027-01-02T16:00:00+02:00_2027-01-02T18:30:00+02:00;2027-01-02T21:00:00+02:00_2027-01-02T23:30:00+02:00;2027-01-03T18:00:00+02:00_2027-01-03T20:30:00+02:00;2027-01-06T21:00:00+02:00_2027-01-06T23:30:00+02:00;2027-01-07T21:00:00+02:00_2027-01-07T23:30:00+02:00;2027-01-08T21:00:00+02:00_2027-01-08T23:30:00+02:00;2027-01-09T16:00:00+02:00_2027-01-09T18:30:00+02:00;2027-01-09T21:00:00+02:00_2027-01-09T23:30:00+02:00;2027-01-10T18:00:00+02:00_2027-01-10T20:30:00+02:00;2027-01-13T21:00:00+02:00_2027-01-13T23:30:00+02:00;2027-01-14T21:00:00+02:00_2027-01-14T23:30:00+02:00;2027-01-15T21:00:00+02:00_2027-01-15T23:30:00+02:00;2027-01-16T16:00:00+02:00_2027-01-16T18:30:00+02:00;2027-01-16T21:00:00+02:00_2027-01-16T23:30:00+02:00;2027-01-17T18:00:00+02:00_2027-01-17T20:30:00+02:00;2027-01-20T21:00:00+02:00_2027-01-20T23:30:00+02:00;2027-01-21T21:00:00+02:00_2027-01-21T23:30:00+02:00;2027-01-22T21:00:00+02:00_2027-01-22T23:30:00+02:00;2027-01-23T16:00:00+02:00_2027-01-23T18:30:00+02:00;2027-01-23T21:00:00+02:00_2027-01-23T23:30:00+02:00;2027-01-24T18:00:00+02:00_2027-01-24T20:30:00+02:00;2027-01-27T21:00:00+02:00_2027-01-27T23:30:00+02:00;2027-01-28T21:00:00+02:00_2027-01-28T23:30:00+02:00;2027-01-29T21:00:00+02:00_2027-01-29T23:30:00+02:00;2027-01-30T16:00:00+02:00_2027-01-30T18:30:00+02:00;2027-01-30T21:00:00+02:00_2027-01-30T23:30:00+02:00;2027-01-31T18:00:00+02:00_2027-01-31T20:30:00+02:00
Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis
https://le13emeart.com/les-evenements/black-legends/ +33148285353
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