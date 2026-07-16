Black Legends Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Après un triomphe à Paris et une tournée Zénith à travers la France, reprise au 13e Art dès le 26 novembre avec une version inédite : nouveaux titres, nouvelles scènes !

En deux heures de show, plongez au cœur d’un siècle de musique noire américaine, de la soul au funk, du disco au hip‑hop. Porté par plus de 25 artistes sur scène, 300 costumes et le Black Legends LIVE BAND, digne des mythiques night-clubs new-yorkais, vous accompagne tout au long de cette incroyable épopée musicale.

Black Legends célèbre les icônes qui ont façonné la musique contemporaine. Le spectacle raconte une autre histoire de l’Amérique : celle de la lutte pour les droits civiques du peuple noir américain, portée par des voix et des rythmes qui ont changé le monde.

Venez à la rencontre des légendes qui ont marqué l’histoire de la musique :

Nina Simone à Prince

Ray Charles à Michael Jackson

Billie Holiday à Beyoncé

Marvin Gaye à James Brown

LET’S GROOVE !

Black Legends célèbre les icônes qui ont façonné la musique contemporaine. Le spectacle raconte une autre histoire de l’Amérique : celle de la lutte pour les droits civiques du peuple noir américain, portée par des voix et des rythmes qui ont changé le monde.

Du jeudi 26 novembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 23h30

samedi

de 16h00 à 18h30

dimanche

de 18h00 à 20h30

payant

De 29 à 79 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-26T22:00:00+01:00

fin : 2027-01-31T21:30:00+01:00

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Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/black-legends/ +33148285353



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