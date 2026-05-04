BLACK TAX – ROUKIATA Studio Raspail Paris

Après le succès de son précédent spectacle, Je demande la route, Roukiata Ouedraogo revient avec un nouveau seul en scène où l’humour et l’émotion se mêlent pour raconter des parcours de vie singuliers.

Roukiata ressort de ses valises le personnage de Tonton Théophraste rendu célèbre par ses chroniques sur France Inter. Celui-ci vit de débrouillardises à Ouagadougou. Victime de la Black Tax, il éprouve le besoin d’aller chercher le bonheur ailleurs, loin là-bas, au nord. Et d’un autre côté, le Répat, l’afrodescendant repatrié, fatigué de la France, pense trouver la réussite et l’épanouissement ailleurs, loin là-bas, au sud, dans le pays d’origine de ses parents.

Chacun vivra la désillusion, devra faire preuve de résilience et connaitra finalement la joie de se réinventer. Avec son élégance naturelle, son sens du récit et son regard tendre sur les contradictions humaines, Roukiata Ouedraogo transforme les épreuves en matière à rire et à réfléchir.

Ce spectacle offre un voyage intime et universel, où chacun retrouve un morceau de son histoire. Une parole lumineuse, profondément humaine, qui touche autant qu’elle fait rire.

Humour au Studio Raspail – BLACK TAX de ROUKIATA.

Du vendredi 08 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio Raspail 216 boulevard Raspail 75004 ThéâtreParis

https://studioraspail.com/black-tax



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