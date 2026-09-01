Blanche Neige Conte détourné Centre Henri Queffélec Gouesnou
samedi 26 septembre 2026 · Centre Henri Queffélec · Gouesnou
Informations pratiques
Gouesnou
Blanche Neige Conte détourné
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Baskets, escarpins, ballerines ou mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied. Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal.
Informations pratiques
Compagnie Complice
Spectacle proposé dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle.
Durée 2h.
Tout public.
Sur réservation en ligne. .
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50
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English :
L’événement Blanche Neige Conte détourné Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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