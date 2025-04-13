Blandine Lehout Besançon Grand Kursaal Besançon

Blandine Lehout Besançon

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-12-11 20:00:00

2026-12-11

Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande…du moins c’est ce qu’elle pense !

Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.

La tête pleine de questions existentielles particulièrement profondes telles que, pourquoi elle, quand elle sourit elle a un double menton ? Pourquoi quand son mec fait du sport elle a envie qu’il se fasse mal ? Pourquoi sa fille préfère manifestement son père ?

Blandine n’hésite pas à poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas.

Avec elle (et les multiples facettes de sa personnalité) vous passerez un peu plus d’une heure comme si vous étiez dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch). .

