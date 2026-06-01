Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture !, Super U Ambazac, Ambazac
Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture !, Super U Ambazac, Ambazac samedi 6 juin 2026.
Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! 6 et 7 juin Super U Ambazac Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Bleu-Blanc-Cœur est une démarche agricole et alimentaire durable visant à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation, en diversifiant et équilibrant l’alimentation des animaux avec des fourrages et des graines d’intérêts nutritionnels naturellement riches en Omega 3 (herbe, luzerne, lin, féverole…).
Bleu-Blanc-Cœur s’attache à BIEN produire et BIEN nourrir les animaux, pour que cela soit BON pour nos sols, nos animaux, le climat, BON pour nous tous… et tout simplement BON !
L’enseigne U, c’est aujourd’hui plus de 250 produits U portant le logo Bleu-Blanc-Coeur ! L’engagement de U à promouvoir une alimentation équilibrée, diversifiée, abordable et locale est en totale adéquation avec la vision de l’association Bleu-Blanc-Coeur.
Super U Ambazac 21 avenue de la Libération 87240 Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Bleu Blanc Cœur aux JNAgri !
À voir aussi à Ambazac (Haute-Vienne)
- Murmures d’éveilleurs : un voyage sensoriel et poétique !, Le Jardin des Pirates Bourbon, Ambazac 6 juin 2026
- Festival Au bout du conte Abracad’Afrique Bibliothèque Ambazac 10 juin 2026
- Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Local Lou Gerbassou Parking du collège Ambazac 13 juin 2026
- Granit Aventure Rando VTT marathon, Ambazac 14 juin 2026
- Fête populaire Ambazac 27 juin 2026