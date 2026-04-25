Athée-sur-Cher

Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia

Rue de l’Égalité Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Bleu, l’oiseau bleu est une lecture musicale autour de la poésie, du conte, du chant et de la musique du continent africain. Spectacle jeune public À partir de 2 ans

Tiphaine Guitton, comedienne et Émilie Tillier, musicienne, vous invitent à partager un moment intime en plongeant au Coeur des mots de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou encore de la poésie algérienne accompagné par le balafon, la darbouka et les tambours d’eau. .

Rue de l’Égalité Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bleu, l?oiseau bleu is a musical reading based on poetry, storytelling, song and music from the African continent. Young audience From 2 years old

L’événement Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37