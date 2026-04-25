Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia Athée-sur-Cher
Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia Athée-sur-Cher samedi 6 juin 2026.
Athée-sur-Cher
Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia
Rue de l’Égalité Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Bleu, l’oiseau bleu est une lecture musicale autour de la poésie, du conte, du chant et de la musique du continent africain. Spectacle jeune public À partir de 2 ans
Tiphaine Guitton, comedienne et Émilie Tillier, musicienne, vous invitent à partager un moment intime en plongeant au Coeur des mots de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou encore de la poésie algérienne accompagné par le balafon, la darbouka et les tambours d’eau. .
Rue de l’Égalité Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63
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English :
Bleu, l?oiseau bleu is a musical reading based on poetry, storytelling, song and music from the African continent. Young audience From 2 years old
L’événement Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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