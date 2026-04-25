Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher samedi 30 mai 2026.
Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Athée-sur-Cher sous l’occupation, organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher, le samedi 30 mai 2026. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher entre 1939 et 1945 lors d’une conférence gratuite à 14 h, à partir de 8 ans. Puis, à 16 h, une balade contée est proposée.
Athée-sur-Cher sous l’occupation, organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher, le samedi 30 mai 2026. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher entre 1939 et 1945 lors d’une conférence gratuite à 14 h, à partir de 8 ans. Puis, à 16 h, une balade contée est proposée pour découvrir l’histoire du village d’Athée-sur-Cher et de ses héros, de Nitray à Chandon, à partir de 8 ans également. Tarif 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 5 .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
Athée-sur-Cher under the Occupation, organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher, on Saturday May 30, 2026. Discover the history of the village of Athée-sur-Cher between 1939 and 1945 at a free lecture at 2pm, for children aged 8 and over. Then, at 4 p.m., take part in a st
L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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