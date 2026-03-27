Un été à Nitray Fête de la pêche Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Fête de la pêche Athée-sur-Cher dimanche 7 juin 2026.
Un été à Nitray Fête de la pêche
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de la pêche le dimanche 7 juin à la Croix-en-Touraine de 10h à 17h. Initiation à la pêche, gratuit. Initiez-vous à la pêche avec l’association de pêche locale AAPPMA Bléré, la Croix-en-Touraine.
Fête de la pêche le dimanche 7 juin à la Croix-en-Touraine de 10h à 17h. Initiation à la pêche, gratuit. Initiez-vous à la pêche avec l’association de pêche locale AAPPMA Bléré, la Croix-en-Touraine. .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
Fête de la pêche (Fishing Festival) Sunday June 7 at La Croix-en-Touraine from 10am to 5pm. Introduction to fishing, free. Learn to fish with the local fishing association AAPPMA Bléré, la Croix-en-Touraine.
L’événement Un été à Nitray Fête de la pêche Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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