Blick Bassy, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Blick Bassy Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

AAH ! LES DÉFERLANTES !, FESTIVAL DÉDIÉ À LA FRANCOPHONIE DU 9 AU 20 MARS 2027

Artiste pluridisciplinaire auteur, compositeur et interprète, figure majeure de la scène afro-contemporaine, Blick Bassy signe un retour très attendu. Pop africaine poétique, au croisement de la soul, du folk et de l’electro, sa musique possède un haut potentiel émotionnel. À fortiori en concert !

Connu pour ses prestations vibrantes, Blick Bassy déploie une musique diaphane, nimbée de lumière, portée par une voix au timbre doux et des arrangements épurés. Aussi engagé que délicat, il réinvente à chaque album une nouvelle palette de nuances musicales.

On a juste hâte.

« Je vois ma musique comme une construction avec des reliefs pour en constituer un récit. Mais les racines sont toujours là, un mélange de cultures européennes et africaines. » Blick Bassy

Blick Bassy : chant, guitare, Arno de Casanova : claviers, trompette, Romain Jovion : machines

PREMIÈRE PARTIE : MALAKA

Le duo Malaka mêle folk, soul et influences afro-créoles porté par les soeurs Laurina et Sacha. Harmonies vocales lumineuses et puissantes, percussions efficaces et les deux soeurs déploient sur scène une complicité palpable et séduisante, tissant un savoureux mélange de racines auvergnates et créoles.

Laurina Moïsa chant, guitare, Sacha Moïsa chant, guitare

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 Voix du monde cncert

Gabriel Dia