Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick Fabrick Gannat
samedi 1 août 2026 · Fabrick · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick
Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Blind Test 90’s et 00’s à La Fabrick de Gannat ! DJ D&Master aux platoques, bières, cocktails, tapas et BBQ, lots à gagner. Une soirée nostalgique et festive à ne pas manquer !
.
Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 19 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
90s and 00s Blind Test at La Fabrick in Gannat! DJ D&Master on the decks, beer, cocktails, tapas, and a BBQ—with prizes to be won. A nostalgic and festive evening you won’t want to miss!
L’événement Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick Gannat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat 7 août 2026
- FESTI’PAL revient pour sa 5ème édition ! Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat 8 août 2026
- Éclipse solaire au Camping Le Mont Libre Gannat 12 août 2026
- Excursion en Train à Vapeur Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse Gannat 22 août 2026
- Ciné plein air Gannat 26 août 2026