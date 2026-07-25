Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick Fabrick Gannat

Informations pratiques

Gannat

Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick

Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Blind Test 90’s et 00’s à La Fabrick de Gannat ! DJ D&Master aux platoques, bières, cocktails, tapas et BBQ, lots à gagner. Une soirée nostalgique et festive à ne pas manquer !

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Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 19 27

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English :

90s and 00s Blind Test at La Fabrick in Gannat! DJ D&Master on the decks, beer, cocktails, tapas, and a BBQ—with prizes to be won. A nostalgic and festive evening you won’t want to miss!

L’événement Blind Test 90’s & 00’s à La Fabrick Gannat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule