Informations pratiques

Chaumont

Blind Test

Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Tout public

Rendez-vous pour tester votre culture musicale autour d’un Blind test au Square Boulingrin. .

Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00

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English :

L’événement Blind Test Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont