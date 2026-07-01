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AGENDA · Chaumont

Blind Test Chaumont

vendredi 24 juillet 2026 · Chaumont

Blind Test Chaumont

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Sqaure Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Blind Test

Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Tout public
Rendez-vous pour tester votre culture musicale autour d’un Blind test au Square Boulingrin.   .

Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 

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English :

L’événement Blind Test Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont

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