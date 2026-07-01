AGENDA · Chaumont
Blind Test Chaumont
vendredi 24 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Blind Test
Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Tout public
Rendez-vous pour tester votre culture musicale autour d’un Blind test au Square Boulingrin. .
Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00
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English :
L’événement Blind Test Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont
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