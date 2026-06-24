Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges
Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges samedi 21 novembre 2026.
Limoges
Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026
BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Blind test cinématographique (nouveauté 2026) Venez reconnaître des extraits de films et découvrir des anecdotes de tournage dans une sélection de films à la couleur bleue. Jazz, blues, soul, les cinéastes ont depuis longtemps intégré ces musiques dans leurs œuvres, saurez-vous rassembler vos souvenirs et être les plus rapides ?
Durée environ 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles (30 places) .
BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
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