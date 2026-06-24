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Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges

Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges

Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges samedi 21 novembre 2026.

Lieu
BFM de Beaubreuil
Adresse
1 Place de Beaubreuil
Ville
87280 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Limoges

Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026

BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Blind test cinématographique (nouveauté 2026) Venez reconnaître des extraits de films et découvrir des anecdotes de tournage dans une sélection de films à la couleur bleue. Jazz, blues, soul, les cinéastes ont depuis longtemps intégré ces musiques dans leurs œuvres, saurez-vous rassembler vos souvenirs et être les plus rapides ?
Durée environ 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles (30 places)   .

BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46  contact@eclatsdemail.com

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English : Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole

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