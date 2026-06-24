Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de Beaubreuil Limoges

Limoges

Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026

BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Blind test cinématographique (nouveauté 2026) Venez reconnaître des extraits de films et découvrir des anecdotes de tournage dans une sélection de films à la couleur bleue. Jazz, blues, soul, les cinéastes ont depuis longtemps intégré ces musiques dans leurs œuvres, saurez-vous rassembler vos souvenirs et être les plus rapides ?

Durée environ 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles (30 places) .

BFM de Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Blind test cinématographique Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole