Informations pratiques

Altkirch

Blind test dans le jardin des remparts

le jardin des remparts Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée conviviale et musicale à travers les plus grands hits des années 80! Testez vos connaissances et défiez vos amis dans une ambiance festive.

Blind test des années 80 à nos jours par La Petite Académie

Lots à gagner Buvette et restauration sur place 0 .

le jardin des remparts Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 secretatiat.general@mairie-altkirch.fr

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English :

A fun, musical evening featuring the biggest hits of the ’80s! Test your knowledge and challenge your friends in a festive atmosphere.

L’événement Blind test dans le jardin des remparts Altkirch a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau