Blind test dans le jardin des remparts Altkirch
vendredi 17 juillet 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Blind test dans le jardin des remparts
le jardin des remparts Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Une soirée conviviale et musicale à travers les plus grands hits des années 80! Testez vos connaissances et défiez vos amis dans une ambiance festive.
Blind test des années 80 à nos jours par La Petite Académie
Lots à gagner Buvette et restauration sur place 0 .
le jardin des remparts Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 secretatiat.general@mairie-altkirch.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun, musical evening featuring the biggest hits of the ’80s! Test your knowledge and challenge your friends in a festive atmosphere.
L’événement Blind test dans le jardin des remparts Altkirch a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)
- Sortie vélo Altkirch 22 juillet 2026
- Prison Island Escape Game Altkirch 22 juillet 2026
- Apéro/Quizz Altkirch 28 juillet 2026
- Spectacle: Friterie mon Amie Altkirch 29 juillet 2026
- Summer Festival 2026 Altkirch 14 août 2026