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Blind Test de l’été Bar du Sew Bar du Sew Morlaix

Blind Test de l’été Bar du Sew Bar du Sew Morlaix jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Bar du Sew

Adresse : 39T Quai du Léon

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Morlaix

Blind Test de l’été Bar du Sew

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Prêt·e à tester vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ?

En équipe ou en solo, tentez de reconnaître un maximum de titres, d’artistes et de génériques à travers une sélection éclectique qui traversera les époques et les styles. Des grands classiques aux tubes incontournables, chaque extrait peut faire la différence !

Que vous soyez mélomane averti ou simple amateur de musique, venez relever le défi, partager un bon moment et, qui sait, décrocher la victoire.

À vos oreilles, prêts ? Jouez !

Ce Blind Test sera présenté par Marco !   .

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12 

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English :

L’événement Blind Test de l’été Bar du Sew Morlaix a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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