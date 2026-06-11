Blind Test de l’été Bar du Sew Bar du Sew Morlaix jeudi 16 juillet 2026.

Morlaix

Blind Test de l’été Bar du Sew

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Prêt·e à tester vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ?

En équipe ou en solo, tentez de reconnaître un maximum de titres, d’artistes et de génériques à travers une sélection éclectique qui traversera les époques et les styles. Des grands classiques aux tubes incontournables, chaque extrait peut faire la différence !

Que vous soyez mélomane averti ou simple amateur de musique, venez relever le défi, partager un bon moment et, qui sait, décrocher la victoire.

À vos oreilles, prêts ? Jouez !

Ce Blind Test sera présenté par Marco ! .

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

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English :

L’événement Blind Test de l’été Bar du Sew Morlaix a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX