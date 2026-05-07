Voyage de la biodiversité jardin de la manufacture Morlaix
Voyage de la biodiversité jardin de la manufacture Morlaix jeudi 16 juillet 2026.
Morlaix
Voyage de la biodiversité
jardin de la manufacture 210 castellenec bras Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Retrouvons-nous lors d’un temps convivial et ludique pour comprendre les besoins des êtres vivants et leurs déplacements. Cette animation se déroule dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Trame verte et Bleue de An dour. .
jardin de la manufacture 210 castellenec bras Morlaix 29600 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Voyage de la biodiversité
L’événement Voyage de la biodiversité Morlaix a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Dans le C(h)oeur de Mozart Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 12 mai 2026
- Yann Tiersen [Electronic Set] Le Sew Morlaix Morlaix 13 mai 2026
- 16 Horsepower Le Sew Morlaix Morlaix 14 mai 2026
- Festival Tempo Da Virada Dojo Auregan Morlaix 15 mai 2026
- Stage de la chute à l’envol – danse contemporaine Salle Auregan Dojo Morlaix 17 mai 2026