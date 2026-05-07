Voyage de la biodiversité jardin de la manufacture Morlaix

Morlaix

Voyage de la biodiversité

jardin de la manufacture 210 castellenec bras Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Retrouvons-nous lors d’un temps convivial et ludique pour comprendre les besoins des êtres vivants et leurs déplacements. Cette animation se déroule dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Trame verte et Bleue de An dour. .

jardin de la manufacture 210 castellenec bras Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : Voyage de la biodiversité

L’événement Voyage de la biodiversité Morlaix a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX