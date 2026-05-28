Jeudis scientifiques: cartes postales mécaniques Cour d’honneur de la Manufacture Morlaix

Morlaix

Jeudis scientifiques: cartes postales mécaniques

Cour d’honneur de la Manufacture 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

De la mécanique au papier créez votre carte postale animée ! Découpez, assemblez et coloriez pour donner vie au papier tout en découvrant les secrets de la mécanique et le patrimoine industriel de la Manu.

Espace des sciences de Morlaix La Manufacture, 42 quai du Léon.

Horaire 10h30. Durée 1h. 5 € en + du billet d’entrée. A partager en famille. Réservation conseillée, places limitées. 02 98 15 29 27 espace-sciences-morlaix.org .

Cour d’honneur de la Manufacture 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jeudis scientifiques: cartes postales mécaniques Morlaix a été mis à jour le 2026-05-25 par OT BAIE DE MORLAIX