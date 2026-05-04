Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite nocturne en musique Maison dite de la duchesse Anne Morlaix

Visite nocturne en musique Maison dite de la duchesse Anne Morlaix jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Maison dite de la duchesse Anne

Adresse : 33 Rue du Mur

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Morlaix

Visite nocturne en musique

Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06

Découvrez l’étonnante architecture et la riche iconographie de la Maison dite de la duchesse Anne grâce à une visite portée tant par la parole que par la musique et le chant.
Visite et histoire Edith Lahellec (guide-conférencière)
et musique et chant Olivier Depoix
Réservation 02 98 88 23 26
duchesse.anne.morlaix@gmail.com   .

Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 23 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nocturne en musique

L’événement Visite nocturne en musique Morlaix a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Morlaix (Finistère)