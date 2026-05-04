Visite nocturne en musique Maison dite de la duchesse Anne Morlaix

Morlaix

Visite nocturne en musique

Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06

Découvrez l’étonnante architecture et la riche iconographie de la Maison dite de la duchesse Anne grâce à une visite portée tant par la parole que par la musique et le chant.

Visite et histoire Edith Lahellec (guide-conférencière)

et musique et chant Olivier Depoix

Réservation 02 98 88 23 26

duchesse.anne.morlaix@gmail.com .

Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 23 26

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English : Visite nocturne en musique

L’événement Visite nocturne en musique Morlaix a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX