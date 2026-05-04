Visite nocturne en musique Maison dite de la duchesse Anne Morlaix
Visite nocturne en musique Maison dite de la duchesse Anne Morlaix jeudi 16 juillet 2026.
Morlaix
Visite nocturne en musique
Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06
Découvrez l’étonnante architecture et la riche iconographie de la Maison dite de la duchesse Anne grâce à une visite portée tant par la parole que par la musique et le chant.
Visite et histoire Edith Lahellec (guide-conférencière)
et musique et chant Olivier Depoix
Réservation 02 98 88 23 26
duchesse.anne.morlaix@gmail.com .
Maison dite de la duchesse Anne 33 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 23 26
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English : Visite nocturne en musique
L’événement Visite nocturne en musique Morlaix a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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