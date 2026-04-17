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Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors

Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 17 avril 2026.

Lieu : ZAC du Mont de Magny

Adresse : 15 Route de Paris

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gisors

Blind test et soirée dansante

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 00h30.   .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Blind test et soirée dansante

L’événement Blind test et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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