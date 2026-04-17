Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors
Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 17 avril 2026.
Gisors
Blind test et soirée dansante
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 00h30. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Blind test et soirée dansante
L’événement Blind test et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme
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