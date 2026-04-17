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L’Ardoise karaoké Gisors

L’Ardoise karaoké Gisors vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 5 Avenue de Verdun

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gisors

L’Ardoise karaoké

5 Avenue de Verdun Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Le restaurant L’Ardoise organise une soirée karaoké. Ils enverront votre passage à l’émission N’oubliez pas les paroles .   .

5 Avenue de Verdun Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 07 10 27 94 

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English : L’Ardoise karaoké

L’événement L’Ardoise karaoké Gisors a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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