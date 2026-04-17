L’Ardoise karaoké Gisors
L’Ardoise karaoké Gisors vendredi 17 avril 2026.
Gisors
L’Ardoise karaoké
5 Avenue de Verdun Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le restaurant L’Ardoise organise une soirée karaoké. Ils enverront votre passage à l’émission N’oubliez pas les paroles . .
5 Avenue de Verdun Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 07 10 27 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Ardoise karaoké
L’événement L’Ardoise karaoké Gisors a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors 17 avril 2026
- Concert Gwenmor ZAC du Mont de Magny Gisors 18 avril 2026
- Voie des légendes (V2701) Gisors Eure 1 mai 2026
- Voie Verte de la Vallée de l’Epte Gisors Eure 1 mai 2026
- Gisors La Légendaire Gisors 16 mai 2026