Concert Gwenmor ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Gwenmor

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Celtique

Gwenmor, en breton , cela veut dire mer blanche. Sa beauté, sa force, ses mystères. Un univers de vie et de mort, de légendes, présents en chacun de nous. La musique de Gwenmor est faite de tout cela chants de marins, airs traditionnels irlandais, hommage aux grands artistes bretons (Stivell, Tri Yann, Dan Ar Braz, Matmatah) et de compositions. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Gwenmor

L’événement Concert Gwenmor Gisors a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme