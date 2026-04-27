Blind Test Giffaumont-Champaubert
Blind Test Giffaumont-Champaubert samedi 30 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Blind Test
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Testez vos connaissances musicales et ciné lors d’un Blind Test endiablé au Bar des Sports !Entre amis, en famille, en duo ou en solo… qui sera le grand champion de la soirée ? Au programme Musiques françaises et internationales.
Séries TV cultes et grands classiques du cinémaDessins animés incontournables. Des cadeaux et dîners au Comptoir sont à gagner ! Entrée gratuite, sans réservation places limitées ! .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Blind Test Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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